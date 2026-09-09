Μπεν Άφλεκ: Ο αδερφός του αποκάλυψε ότι πριν από μερικούς μήνες πέθανε ο πατέρας τους

Ο αδερφός του Μπεν Άφλεκ, Κέισι, έκανε γνωστό ότι πριν από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία, ο Κέισι Άφλεκ αποκάλυψε ότι αφιέρωσε το φιλμ στους γονείς του, αναφέροντας ότι και οι δύο έφυγαν από τη ζωή μέσα στη φετινή χρονιά.

«Είναι αφιερωμένη στους γονείς μου, επειδή έχασα και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου φέτος και ήταν πολύ σημαντικοί για μένα. Ήθελα πραγματικά να τους δείξω αυτή την ταινία και δεν πρόλαβα. Νομίζω ότι θα τους άρεσε» είπε χαρακτηριστικά.

@movietv_news Casey Affleck spoke about him and his brother, Ben Affleck, losing their father, Timothy "Tim" Byers Affleck, earlier this year, during the 'Company' press conference at the 83rd Venice Film Festival on September 8, 2026. The news comes three months after their mother, Christopher "Chris" Anne Affleck, passed away at age 83 on June 2, 2026. Casey dedicated his directorial feature, 'Company,' to both of his late parents, expressing regret that neither lived to see the finished film. Ben Affleck was present in Venice to support Casey for the premiere, marking their first joint public appearance at a major festival in nearly a decade. ♬ original sound - movietv_news

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