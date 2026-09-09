Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς θα λειτουργήσει το σχέδιο για μείωση τιμών 30% έως το 2030

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και το 30% έως το 2030.

Το σχέδιο προβλέπει την περαιτέρω αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και την επέκταση των «έξυπνων» μετρητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, ενώ στα νησιά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αναμένεται να περιορίσουν το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος και η δημιουργία συνθηκών για μόνιμα χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, μέσα από επενδύσεις και όχι προσωρινές επιδοτήσεις.

Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα



Όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη χθεσινή παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιδιωχθεί μέσα από έξι βασικούς άξονες:

Συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ.



Επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας.



Διασυνδέσεις των νησιών και ανάπτυξη μικρών μονάδων ΑΠΕ για ιδία χρήση.



Μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.



Συνέχιση των επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια.



Νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία, ώστε επιχειρήσεις και ΟΤΑ να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια.

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