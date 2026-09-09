Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.







Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τοσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.







Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που βρέθηκαν στην κλινική για τη λήψη καταθέσεων και αυτοψία στον χώρο όπου βρισκόταν τα κρίσιμα λεπτά ο τραγουδιστής, δεν εντόπισαν τον γιατρό. Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ ωστόσο και μετά από σχετική κλήση, ο γιατρός μετέβη για κατάθεση στην αστυνομία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες και τα αίτιά τους.

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