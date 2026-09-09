Το μήνυμα του Μάρκου Σεφερλή για τα γενέθλιά του

Ο Μάρκος Σεφερλής έκλεισε τα 58 του χρόνια και ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί ένα ιδιαίτερο μήνυμα με τους διαδικτυακούς του φίλους με αφορμή τα γενέθλιά του.

"Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά! Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου! ", έγραψε χαρακτηριστικά.

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