PSA και προστάτης: Πότε χρειάζεται πραγματικά ανησυχία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το PSA αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, όμως οι γιατροί επισημαίνουν ότι ένα αυξημένο αποτέλεσμα δεν ισοδυναμεί με καρκίνο. Η τιμή του μπορεί να επηρεαστεί και από καλοήθη διόγκωση του προστάτη, φλεγμονή ή λοίμωξη.

Ενδεικτικά, σε μελέτη με περισσότερους από 37.000 άνδρες, σχεδόν 5.000 οδηγήθηκαν σε βιοψία λόγω αυξημένου PSA, αλλά πάνω από τα δύο τρίτα τελικά δεν είχαν καρκίνο.

Παρά τα μειονεκτήματα, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να μειώσει τους θανάτους από τη νόσο. Μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 160.000 άνδρες, έδειξε μείωση της θνησιμότητας κατά 13% έπειτα από 23 χρόνια παρακολούθησης.

Ωστόσο, για να αποτραπεί ένας θάνατος χρειάστηκε να ελεγχθούν 456 άνδρες, γεγονός που αναδεικνύει το δίλημμα της υπερδιάγνωσης.Ορισμένοι όγκοι του προστάτη αναπτύσσονται πολύ αργά και μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ θεραπεία.

Γι’ αυτό σήμερα ένα αυξημένο PSA δεν σημαίνει αυτόματα βιοψία ή επέμβαση, όπως αναφέρει το ygeiamou.gr

Συνήθως αξιολογείται ξανά, ενώ ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ακολουθήσουν ειδικοί βιοδείκτες ή μαγνητική τομογραφία.

Η επιλογή για προληπτικό PSA πρέπει να εξατομικεύεται, με βάση κυρίως την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και τον συνολικό κίνδυνο κάθε άνδρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σπυράκια μετά τις διακοπές; Πώς θα τα εξαφανίσεις



Τρεις συνταγές ομορφιάς με πεπόνι