Ηράκλειο: Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για την υγειονομική κάλυψη της νέας δομής μεταναστών

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Με αφορμή τη σχεδιαζόμενη λειτουργία δομής στις αποθήκες Σκουλούδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, επαρκής και οργανωμένη υγειονομική κάλυψη,με γιατρούς,φάρμακα κλπ.

«Κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στον τόπο μας δικαιούται πρόσβαση σε ασφαλή και αξιοπρεπή ιατρική φροντίδα», τονίζει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Είναι απαραίτητο να υπάρξει από την Πολιτεία σαφής σχεδιασμός για:

την επαρκή στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,

τη φαρμακευτική και υγειονομική κάλυψη,

την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την οργάνωση τυχόν διακομιδών,

την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη υφιστάμενες δημόσιες δομές υγείας του Ηρακλείου.

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας αφορά όλους, χωρίς διακρίσεις. Η λειτουργία μίας τέτοιας δομής οφείλει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη υγειονομική υποδομή και στελέχωση.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου,καταλήγει ότι θα παρακολουθεί ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας την εξέλιξη και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με γνώμονα την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την υγειονομική προστασία όλων.

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