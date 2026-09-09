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ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση μετά από σύγκρουση – Τέσσερις τραυματίες

τροχαιο θεσσαλονικη
clock 14:25 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:00, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, το λεωφορείο έπεσε πάνω στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν πολίτες περιμένοντας αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πρόσκρουση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Πηγή βίντεο - φωτογραφιών: thestival, voria.gr

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Τροχαίο Ατύχημα στάση λεωφορείου Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.
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