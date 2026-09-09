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ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια έκλεβε για 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο «Παπανικολάου»

νοσοκομειο παπανικολαου
clock 13:15 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια γυναίκα, που εργαζόταν ως υπάλληλος καθαρισμού στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 41χρονη η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο ως υπάλληλος καθαρισμού, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό (σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα).

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη.

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