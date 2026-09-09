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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League: Πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ ο ΟΦΗ στο Βαρδινογιάννειο - Με Άρη στο Λιγκ Καπ

Οφη βολει
clock 13:01 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο στις 24 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει ο ΟΦΗ στο πρωτάθλημα της Volley League 2026-27, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στο Κτήμα Νάσιουτζικ στα Σπάτα.

Το πρωτάθλημα θα γίνει με 12 ομάδες και 22 αγωνιστικές. Θα διεξαχθούν πλέι-οφ για τον τίτλο (1-4), για την Ευρώπη (5-8) και πλέι-άουτ για τη σωτηρία (9-12) με τις δυο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται.

Η Κρήτη εκπροσωπείται φέτος στην κατηγορία από δύο ομάδες καθώς επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια ο Ν.ΟΠΕΡ που θα υποδεχθεί στην πρεμιέρα τον Ολυμπιακό.

Το πρώτο κρητικό ντέρμπι Ν.ΟΠΕΡ-ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά η κλήρωση του πρωταθλήματος:

1η αγωνιστική 24/10/2026

Άρης – Φλοίσβος

Ν.ΟΠΕΡ – Ολυμπιακός

Φοίνικας Σύρου – Μίλων

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Πανιώνιος

Kαλαμάτα – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική

Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Πανιώνιος – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Άρης

Φλοίσβος – Ν.ΟΠΕΡ

Μίλων – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Άρης – Πανιώνιος

Ν.ΟΠΕΡ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Φλοίσβος

ΟΦΗ – Μίλων

4η αγωνιστική

Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα

ΟΦΗ – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – Άρης

Πανιώνιος – Ν.ΟΠΕΡ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Μίλων – Φλοίσβος

5η αγωνιστική

Άρης – Φοίνικας Σύρου

Καλαμάτα – ΟΦΗ

Ν.ΟΠΕΡ – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – Μίλων

6η αγωνιστική

Φοίνικας Σύρου – Ν.ΟΠΕΡ

ΟΦΗ – Άρης

Κηφισιά – Καλαμάτα

Πανιώνιος Betsson – Φλοίσβος

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Μίλων – Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου

Ν.ΟΠΕΡ – ΟΦΗ

Άρης – Κηφισιά

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

Καλαμάτα – Μίλων

8η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Κηφισιά – Ν.ΟΠΕΡ

Καλαμάτα – Άρης

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Μίλων – Πανιώνιος

9η αγωνιστική:

Παναθηναϊκός – Φοίνικας Σύρου

Φλοίσβος – ΟΦΗ

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Ν.ΟΠΕΡ – Καλαμάτα

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

Άρης – Μίλων

10η αγωνιστική:

Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – Φλοίσβος

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Άρης – Ν.ΟΠΕΡ

Μίλων – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου

Πανιώνιος – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Φλοίσβος – Καλαμάτα

Ολυμπιακός – Άρης

Ν.ΟΠΕΡ – Μίλων

Με Άρη στο Λιγκ Καπ ο ΟΦΗ

Με τον Αρη εκτός έδρας, σε νοκ-άουτ παιχνίδι θα αναμετρηθεί ο ΟΦΗ, στα προκριματικά του Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”.

Αν συνεχίσει στον θεσμό ο ΟΦΗ, θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά ως γηπεδούχος με τον νικητή του ζευγαριού Καλαμάτα – Φλοίσβος και αν προχωρήσει ακόμη περισσότερο (ημιτελικά), θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση και τη διαδρομή των ομάδων μέχρι τον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς»:

Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά

Καλαμάτα – Φλοίσβος

Ν.ΟΠΕΡ – Πανιώνιος

Άρης – ΟΦΗ

Προημιτελική φάση

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Νικητής 3ου προκριματικού

Μίλων – Νικητής 1ου προκριματικού

Νικητής 4ου προκριματικού – Νικητής 2ου προκριματικού

Στα ημιτελικά διασταυρώνονται ως εξής τα ζευγάρια:

Νικητής 4ου προκριματικού– Νικητής 2ου προκριματικού/ ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Νικητής 3ου προκριματικού/Μίλων – Νικητής 1ου προκριματικού

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