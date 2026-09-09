Volley League: Πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ ο ΟΦΗ στο Βαρδινογιάννειο - Με Άρη στο Λιγκ Καπ

Με τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο στις 24 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει ο ΟΦΗ στο πρωτάθλημα της Volley League 2026-27, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στο Κτήμα Νάσιουτζικ στα Σπάτα.
Το πρωτάθλημα θα γίνει με 12 ομάδες και 22 αγωνιστικές. Θα διεξαχθούν πλέι-οφ για τον τίτλο (1-4), για την Ευρώπη (5-8) και πλέι-άουτ για τη σωτηρία (9-12) με τις δυο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται.
Η Κρήτη εκπροσωπείται φέτος στην κατηγορία από δύο ομάδες καθώς επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια ο Ν.ΟΠΕΡ που θα υποδεχθεί στην πρεμιέρα τον Ολυμπιακό.
Το πρώτο κρητικό ντέρμπι Ν.ΟΠΕΡ-ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά η κλήρωση του πρωταθλήματος:
1η αγωνιστική 24/10/2026
Άρης – Φλοίσβος
Ν.ΟΠΕΡ – Ολυμπιακός
Φοίνικας Σύρου – Μίλων
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Πανιώνιος
Kαλαμάτα – Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική
Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – Κηφισιά
Πανιώνιος – Καλαμάτα
Παναθηναϊκός – Άρης
Φλοίσβος – Ν.ΟΠΕΡ
Μίλων – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική
Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Άρης – Πανιώνιος
Ν.ΟΠΕΡ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Φλοίσβος
ΟΦΗ – Μίλων
4η αγωνιστική
Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα
ΟΦΗ – Κηφισιά
ΠΑΟΚ – Άρης
Πανιώνιος – Ν.ΟΠΕΡ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μίλων – Φλοίσβος
5η αγωνιστική
Άρης – Φοίνικας Σύρου
Καλαμάτα – ΟΦΗ
Ν.ΟΠΕΡ – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Φλοίσβος – Παναθηναϊκός
Κηφισιά – Μίλων
6η αγωνιστική
Φοίνικας Σύρου – Ν.ΟΠΕΡ
ΟΦΗ – Άρης
Κηφισιά – Καλαμάτα
Πανιώνιος Betsson – Φλοίσβος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μίλων – Παναθηναϊκός
7η αγωνιστική
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
Ν.ΟΠΕΡ – ΟΦΗ
Άρης – Κηφισιά
Φλοίσβος – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
Καλαμάτα – Μίλων
8η αγωνιστική:
Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος
ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Κηφισιά – Ν.ΟΠΕΡ
Καλαμάτα – Άρης
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μίλων – Πανιώνιος
9η αγωνιστική:
Παναθηναϊκός – Φοίνικας Σύρου
Φλοίσβος – ΟΦΗ
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Ν.ΟΠΕΡ – Καλαμάτα
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ
Άρης – Μίλων
10η αγωνιστική:
Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Κηφισιά – Φλοίσβος
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Άρης – Ν.ΟΠΕΡ
Μίλων – ΠΑΟΚ
11η αγωνιστική
ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου
Πανιώνιος – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Φλοίσβος – Καλαμάτα
Ολυμπιακός – Άρης
Ν.ΟΠΕΡ – Μίλων
Με Άρη στο Λιγκ Καπ ο ΟΦΗ
Με τον Αρη εκτός έδρας, σε νοκ-άουτ παιχνίδι θα αναμετρηθεί ο ΟΦΗ, στα προκριματικά του Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”.
Αν συνεχίσει στον θεσμό ο ΟΦΗ, θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά ως γηπεδούχος με τον νικητή του ζευγαριού Καλαμάτα – Φλοίσβος και αν προχωρήσει ακόμη περισσότερο (ημιτελικά), θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση και τη διαδρομή των ομάδων μέχρι τον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς»:
Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά
Καλαμάτα – Φλοίσβος
Ν.ΟΠΕΡ – Πανιώνιος
Άρης – ΟΦΗ
Προημιτελική φάση
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Νικητής 3ου προκριματικού
Μίλων – Νικητής 1ου προκριματικού
Νικητής 4ου προκριματικού – Νικητής 2ου προκριματικού
Στα ημιτελικά διασταυρώνονται ως εξής τα ζευγάρια:
Νικητής 4ου προκριματικού– Νικητής 2ου προκριματικού/ ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Νικητής 3ου προκριματικού/Μίλων – Νικητής 1ου προκριματικού
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