ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης στις 17:00: Για την πρώτη νίκη στο φετινό Κύπελλο ο Κυπελλούχος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται σήμερα (9/9-17:00) στο Παγκρήτιο τον Νέστο Χρυσούπολης, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση, μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, καθώς το πρόγραμμα των Κρητικών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε την Τρίτη, με τον Κόντη να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση. Σε αυτή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Φούντας, Νους, Αϊτόρ και Κodro. Εκτός έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, όπως επίσης οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Στην αντίπερα όχθη, ο Νέστος Χρυσούπολης βρίσκεται στο Ηράκλειο με στόχο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι στον κάτοχο του περσινού Κυπέλλου.

Η ομάδα του Τίμου Καβακά προέρχεται από ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Ζάκυνθο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2, ενώ στο Κύπελλο ηττήθηκε με 2-0 από την ΑΕΚ. Το έργο της στο Παγκρήτιο είναι δεδομένα δύσκολο, όμως ο Νέστος θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική με τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων:

Ολυμπιακός - Βόλος 3-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου



17:00: ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο στάδιο (ΣΚΑΪ Hybrid)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου



17:45: Αστέρας Aktor - Άρης, "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" (ΣΚΑΪ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ