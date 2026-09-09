ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια (βίντεο)

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) κατέστρεψαν στις 8 Σεπτεμβρίου πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλλιστικούς πυραύλους τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε.

Σε απάντηση στις πιο πρόσφατες αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε δεξαμενόπλοια του IRGC στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco καθώς και το M/T Derya, κοντά στο νησί Χαργκ.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Πριν από τα πλήγματα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια αφότου το IRGC επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυραύλους, μια επίθεση που, όπως δήλωσε, απέτυχε.

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