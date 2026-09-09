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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια (βίντεο)

δφβ
clock 07:23 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) κατέστρεψαν στις 8 Σεπτεμβρίου πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλλιστικούς πυραύλους τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε.

Σε απάντηση στις πιο πρόσφατες αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε δεξαμενόπλοια του IRGC στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco καθώς και το M/T Derya, κοντά στο νησί Χαργκ.

Πριν από τα πλήγματα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια αφότου το IRGC επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυραύλους, μια επίθεση που, όπως δήλωσε, απέτυχε.

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