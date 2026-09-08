Ιράν: Δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε θάνατο για τις διαδηλώσεις – Η μία μόλις 20 ετών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα καταδίκη σε θάνατο δύο γυναικών στο Ιράν προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς οι υποθέσεις τους συνδέονται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται η μόλις 20χρονη Ταρανέ Ραχίμι, ενώ η δεύτερη καταδικασθείσα είναι η 43χρονη μητέρα δύο κοριτσιών, Λεϊλά Αμπολχασάνι.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν διαφορετικές δίκες, έχουν όμως κοινό σημείο αναφοράς τα γεγονότα στην Ισφαχάν, όπου οι κινητοποιήσεις στις 8 και 9 Ιανουαρίου είχαν λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Η 43χρονη καταδικάστηκε για «εχθρότητα προς τον Θεό»

Η Λεϊλά Αμπολχασάνι συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου στη Σαχίν Σαρ της επαρχίας Ισφαχάν και παρέμεινε κρατούμενη για περισσότερους από επτά μήνες.

Δικαστήριο της Ισφαχάν την καταδίκασε σε θάνατο με την κατηγορία της «moharebeh», που μεταφράζεται ως «εχθρότητα προς τον Θεό» και αποτελεί αδίκημα που μπορεί να επισύρει την εσχάτη των ποινών στο Ιράν.

Οι ιρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι συμμετείχε στον εμπρησμό καταστήματος κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Η οικογένειά της απορρίπτει την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η ίδια βρισκόταν στο σημείο και κατέγραφε με το κινητό της το κατάστημα, το οποίο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες.

Η θανατική ποινή έχει εφεσιβληθεί και η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν.

20 ετών και αντιμέτωπη με την εκτέλεση

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση της 20χρονης Ταρανέ Ραχίμι.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη στην Ισφαχάν και δικάστηκε μαζί με ακόμη εννέα κατηγορούμενους στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως «Shohada Square».

Το δικαστήριο της επέβαλε θανατική ποινή, ενώ η δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα Ραχίμι, που επίσης κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη.

Οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες των δικών, ιδίως ως προς την πρόσβαση των κατηγορουμένων σε δικηγόρους και τη δυνατότητά τους να αμφισβητήσουν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους.

Τουλάχιστον 44 διαδηλωτές αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή

Οι δύο γυναίκες δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ιρανική Δικαιοσύνη έχει προχωρήσει σε δεκάδες θανατικές καταδίκες ανθρώπων που συνελήφθησαν σε σχέση με τις κινητοποιήσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει προειδοποιήσει για σημαντική αύξηση των θανατικών ποινών, καταγγέλλοντας παράλληλα σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, καθώς και καταγγελίες για βασανιστήρια και εξαναγκαστικές ομολογίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Iran Human Rights, τουλάχιστον 44 διαδηλωτές είχαν καταδικαστεί σε θάνατο μέχρι την άνοιξη. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται γυναίκες, αλλά και άνθρωποι που ήταν ανήλικοι κατά τον χρόνο των φερόμενων αδικημάτων.

Από οικονομική κρίση σε μαζικές κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, με βασικές αιτίες τη βαθιά οικονομική κρίση και την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου. Στη συνέχεια, οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερη αμφισβήτηση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

Η καταστολή υπήρξε σκληρή, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για χρήση πραγματικών πυρών και μαζικές συλλήψεις.

Η ακριβής έκταση της καταστολής παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί, καθώς οι περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ενημέρωση δυσχεραίνουν την ανεξάρτητη καταγραφή των γεγονότων.

Οι νέες θανατικές καταδίκες επαναφέρουν στο προσκήνιο τις διεθνείς ανησυχίες για τη χρήση της εσχάτης των ποινών στο Ιράν ως εργαλείου καταστολής απέναντι σε όσους συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φρίκη με κατά συρροή βιαστή - Νάρκωνε γυναίκες και κρατούσε «τρόπαια»