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GOSSIP - LIFESTYLE

Πέθανε στα 22 της η «Μις Αυστρία»

Λουτσία
clock 21:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ηλικία μόλις 22 ετών έφυγε από τη ζωή η Λουτσία Σίσιτς, η οποία είχε στεφθεί «Μις Αυστρία» το 2024. Το μοντέλο αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά της και είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδινε όλα αυτά τα χρόνια.

Η 22χρονη είχε υποβληθεί συνολικά σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά, με την πιο πρόσφατη να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025. Τότε εμφανιζόταν αισιόδοξη για την πορεία της υγείας της, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να περάσει τα επόμενα χρόνια χωρίς νέες θεραπείες.

Η ασθένεια είχε επηρεάσει σημαντικά και τα παιδικά της χρόνια. Όπως είχε περιγράψει, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε δραστηριότητες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, εξαιτίας των περιορισμών που επέβαλλε η κατάσταση της καρδιάς της.

Μόλις περίπου τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, η 22χρονη είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, χώρα από την οποία κατάγεται η οικογένειά της.

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