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GOSSIP - LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του

φλώρος
clock 20:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταύρος Φλώρος  διεκδικεί αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων από παραγωγή του Survivor.

O πρώην παίκτης του Survivor επέστρεψε στη σχολή του στην Καβάλα προκειμένου να συνεχίσει τη φοίτησή του, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν μερικοί από τους συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, η Όλγα Λοβέρα, δημοσίευσε ένα Instagram Story στον προσωπικό της λογαριασμό στο οποίο στέκεται δίπλα στο Σταύρo.

«Ήρθαμε όλοι μαζί για να δώσει μάθημα. Όταν σε είδα Σταυράκο μου ήθελα να σε τσιμπήσω, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, να δω αν είσαι αληθινός, ό,τι πιο όμορφο και δυνατό έχω δει είναι η γενναία σου ψυχή…

Μαζί σου όλοι παίρνουμε κουράγιο για τη ζωή… Εύχομαι ο αγώνας σου να δικαιωθεί γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει πιο δυνατά σαν τον ήλιο που βγαίνει για όλους μας κάθε πρωί.

Ευχαριστώ το Θεό που είσαι καλά και μπορεί και σε χαίρεται η τόσο καλή οικογένειά σου και όλοι εμείς που σ’ αγαπάμε», έγραψε.

φλωρος

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