Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Έτοιμες οι σχολικές μονάδες για τη νέα σχολική χρονιά

Με στόχο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στα σχολεία σε ένα ασφαλές, καθαρό και λειτουργικό περιβάλλον, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες, στους παιδικούς και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, μετά από καταγραφή των αναγκών και επικοινωνία με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Προτεραιότητα δόθηκε στην αντιμετώπιση των άμεσων και επειγουσών αναγκών, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση και άλλων παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων.

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Η προετοιμασία των σχολείων αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκου Μπελενιώτη, του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Παιδείας Στέφανου Ψυλλάκη, των Αντιδημάρχων Όλγας Δραμουντάνη, Καλλιόπης Αποστολογιωργάκη, Γρηγόρη Καλογερίδη και Μανώλη Κουρλετάκη, των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Γιώργου Μαλεδάκη και Μανώλη Βολυράκη, καθώς και στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου. Ανάλογη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με τις σχολικές καθαρίστριες που έχουν τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες, με αντικείμενο την προετοιμασία των χώρων και τον συντονισμό ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

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Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε απολογισμός των εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και παράλληλα εξετάστηκαν οι τελευταίες εκκρεμότητες και ανάγκες, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν σε καθαρισμούς αύλειων χώρων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία και Παιδικούς Σταθμούς, ελαιοχρωματισμούς, ελέγχους ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο χρωματισμός των διαβάσεων έξω από τις σχολικές μονάδες, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μαθητών, ενώ δρομολογήθηκε η διαδικασία για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων καθώς και η τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων όπου κρίνεται απαραίτητο.

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Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας, η οποία περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης WC καθώς και επισκευές σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Οι εργασίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση δαπέδων και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με διαρροές και υγρασίες.

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«Η προετοιμασία των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά είναι μια διαδικασία που απαιτεί έγκαιρο προγραμματισμό, συντονισμό και συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Θέλουμε τα σχολεία μας να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με ασφάλεια και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής. Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε και σε πρόσθετες παρεμβάσεις, εφόσον χρειαστεί, αντιμετωπίζοντας όλα τα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων, ώστε να αποτελούν χώρους κατάλληλους για μάθηση και δημιουργία», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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