Σύκα: Τι προσφέρουν και τι συμβαίνει αν το παρακάνουμε

Γλυκά, ζουμερά και αυτή την εποχή στα καλύτερά τους, τα σύκα δύσκολα μένουν στο ένα. Πόσα όμως μπορούμε να τρώμε μέσα στην ημέρα και τι συμβαίνει αν το παρακάνουμε;

Οι ειδικοί θεωρούν ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, δύο με τρία μέτρια φρέσκα σύκα αποτελούν μια καλή ημερήσια μερίδα. Ένα μέτριο σύκο έχει περίπου 30 με 40 θερμίδες και προσφέρει φυτικές ίνες, κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο.

Οι φυτικές ίνες βοηθούν τη λειτουργία του εντέρου και δημιουργούν αίσθημα κορεσμού, ενώ τα σύκα περιέχουν και αντιοξειδωτικές φυτικές ενώσεις.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν φάμε πέντε ή έξι σύκα θα πάθουμε κάτι. Απλώς αυξάνονται οι θερμίδες, τα φυσικά σάκχαρα και κυρίως οι φυτικές ίνες, κάτι που σε ορισμένους μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή πιο χαλαρές κενώσεις.

Και μια σημαντική λεπτομέρεια: άλλο φρέσκο και άλλο αποξηραμένο σύκο. Στα αποξηραμένα, επειδή έχει φύγει το νερό, τα σάκχαρα και οι θερμίδες είναι πολύ πιο συμπυκνωμένα.

Οπότε, όσο κι αν μας προκαλούν να τα φάμε όλα, δύο με τρία φρέσκα σύκα είναι μια χαρά για να απολαύσουμε τη γεύση και τα οφέλη τους, χωρίς υπερβολές.

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