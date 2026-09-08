Χάρης Μαμουλάκης: Ζητάει να κατατεθούν στη Βουλή τα στοιχεία διαγωνισμών δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης

Με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης ζητάει στοιχεία για έργα υποδομών μέσω δημοσίων συμβάσεων έργων, Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και συμβάσεων παραχώρησης που έχουν προκηρυχθεί, υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν, από τις 8/7/2019 μέχρι σήμερα.

Όπως τονίζεται στην ΑΚΕ, η ορθή αποτύπωση της πορείας των συγκεκριμένων έργων είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Ιδιαίτερη σημασία έχει να καταστεί σαφές όχι μόνο ποιο ήταν το αρχικό κόστος κάθε έργου, αλλά και ποιο είναι το τελικό οικονομικό του αποτύπωμα, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις των συμβάσεων, τις συμπληρωματικές συμβάσεις, τις παρατάσεις, τις αποζημιώσεις και τις λοιπές οικονομικές αξιώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει την κατάθεση:



1. Ενιαίου αναλυτικού πίνακα, ανά έργο, με όλα τα δεδομένα του.



2. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων και λοιπών ποσών που έχει καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο, από 8.7.2019 έως και σήμερα, σε αναδόχους, ιδίως για θετικές ζημιές, καθυστερήσεις, διακοπές εργασιών, πρόσθετες δαπάνες, μεταβολές του αντικειμένου ή άλλες αιτίες που συνδέονται με την εκτέλεση των συμβάσεων. Να αναφερθούν ανά έργο και ανά ανάδοχο/κοινοπρακτικό σχήμα: το ακριβές ποσό, η ημερομηνία καταβολής, η αιτία, η νομική και συμβατική βάση, η σχετική απόφαση ή πράξη έγκρισης, και αν το ποσό καταβλήθηκε κατόπιν διοικητικής διαδικασίας, συμβιβασμού, διαιτησίας ή δικαστικής απόφασης.



3. Το συνολικό ύψος των ποσών που έχουν επιβληθεί, βεβαιωθεί και εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο από αναδόχους, λόγω καθυστερήσεων, ποινικών ρητρών, πλημμελούς εκτέλεσης ή άλλης παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων. Να αναφερθούν ανά έργο και ανά ανάδοχο: το ποσό που καταλογίστηκε, το ποσό που πράγματι εισπράχθηκε, η αιτία, η διάρκεια της καθυστέρησης, η σχετική συμβατική πρόβλεψη, καθώς και τυχόν ποσά που παραμένουν ανείσπρακτα ή αποτελούν αντικείμενο ένστασης, προσφυγής, διαιτησίας ή δικαστικής διαφοράς.



4. Τα έργα για τα οποία έχουν υποβληθεί από αναδόχους αξιώσεις πρόσθετης αποζημίωσης οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικά κριθεί. Να αναφερθούν ανά έργο: ο ανάδοχος, το ύψος της απαίτησης, η αιτία, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική διαδικασία, και το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί, εφόσον υπάρχει.



5. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα των ανωτέρω έργων για το Ελληνικό Δημόσιο, από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης μέχρι σήμερα, με διακριτή αναφορά: α) στον αρχικό προϋπολογισμό, β) στο αρχικό συμβατικό τίμημα, γ) στις συμπληρωματικές συμβάσεις και τροποποιήσεις, δ) στις αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές, ε) στις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε αναδόχους, στ) στις λοιπές οικονομικές απαιτήσεις αναδόχων, ζ) στις ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, η) στα ποσά που εισπράχθηκαν από αναδόχους, και θ) στο τελικό ή μέχρι σήμερα διαμορφωμένο κόστος κάθε έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ