Κρήτη: Τρίτη άφιξη μεταναστών στο Ηράκλειο – 35 άτομα από το Σουδάν στους Καλούς Λιμένες

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Σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές και τοπικές αρχές στην Κρήτη, καθώς η μεταναστευτική πίεση στα νότια παράλια του νησιού κλιμακώνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς.

Το μεσημέρι επιβεβαιώθηκε και τρίτο κατά σειρά περιστατικό εντοπισμού ατόμων μέσα στην ίδια ημέρα, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πρόκειται για μια ομάδα 35 μεταναστών, όλοι υπήκοοι Σουδάν, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος που έπλεε ανοιχτά του Δήμου Φαιστού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλωτά του Λιμενικού Σώματος για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά τους στην ξηρά.

Πίεση στις δομές και διαδοχικές αφίξεις

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο 24ωρο για τις αρχές της Κρήτης. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχαν καταγραφεί ακόμη δύο επιχειρήσεις διάσωσης στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια ζώνη, με τον συνολικό αριθμό των μεταναστών από τις δύο πρώτες ομάδες να φτάνει τα 150 άτομα.

Οι προηγούμενοι διασωθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του παλαιού ψυγείου.

Η προσθήκη των 35 νέων ατόμων από το Σουδάν αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές του προσωρινού αυτού χώρου, με τις αρχές να εξετάζουν ήδη λύσεις για την επόμενη μέρα.

Στο επίκεντρο και η Γαύδος

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στο Ηράκλειο. Σχεδόν ταυτόχρονα, ανάλογο περιστατικό με εντοπισμό μεταναστών σημειώθηκε και στη Γαύδο, επιβεβαιώνοντας ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν πλέον εντατικά τη θαλάσσια διαδρομή της Λιβύης προς την Κρήτη και τα γύρω νησιά, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές του νησιού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας την άμεση αποσυμφόρηση των προσωρινών χώρων και τη θεσμοθέτηση μόνιμων, οργανωμένων λύσεων για τη διαχείριση των συνεχών αυτών ροών.

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