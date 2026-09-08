Πρέκας: «Πρόκληση η Αναγέννηση και η Elite League»

Ο νέος φόργουορντ της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, Γρηγόρης Πρέκας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio με την Έλενα Βογιατζή και τον Μιχάλη Γκιουλένογλου. Αναλυτικά είπε:

Για τη μετακίνησή του στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και το τι προσδοκά απ’ αυτό το νέο εγχείρημα στην καριέρα του: «Είναι η πρώτη φορά που παίζω μπάσκετ εκτός Πάτρας σε ανδρικό επίπεδο. Γεννήθηκα στην Αθήνα, απ’ όπου και ξεκίνησα, μετά πήγα στην Πάτρα και τώρα έχω έρθει στην Κρήτη, που είναι πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Δε θα έλεγα ότι ήταν δύσκολη απόφαση, είναι μια πρόκληση για ‘μένα, την οποία νιώθω αρκετά έτοιμος ν’ αντιμετωπίσω. Μίλησα με τον προπονητή της ομάδας και νομίζω ότι είναι ένα αρκετά καλό βήμα για την καριέρα μου, οπότε δε θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση. Όσον αφορά το τι προσδοκώ από ‘μένα, είναι να δώσω το 100% σε κάθε παιχνίδι που θα παίξω, να είμαι όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται και να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί».

Για το καλοκαίρι που πέρασε με την Εθνική Νέων Ανδρών και το πώς διαχειρίστηκε το επόμενό του βήμα: «Όταν ήμουν στην Εθνική δε σκεφτόμουν που θα πάω του χρόνου και ποιο θα είναι το επόμενό μου βήμα, ήμουν 100% προσηλωμένος σ’ αυτό που έκανα. Πήραμε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ, που είναι ένα καλό αποτέλεσμα και, όταν τελείωσε όλο αυτό και λίγο χαλάρωσα, έβαλα τα πράγματα κάτω και είδα ποιο είναι το καλύτερο για ‘μένα. Νομίζω ότι η Elite League και η Αναγέννηση είναι η καλύτερη επιλογή».

Για τις εμπειρίες που έχει από GBL και National League 1 και πώς αυτές θα τον βοηθήσουν προκειμένου να εμφανιστεί έτοιμος για την Elite League: «Στη GBL δεν είχα μεγάλο χρόνο συμμετοχής, οπότε η National League 1, στην οποία αγωνίστηκα περισσότερο, ήταν αυτή που μου έδωσε ρόλο στην και με προετοίμασε περισσότερο για την παραπάνω κατηγορία. Πλέον, μέσα από τα παιχνίδια που θα πάρω θ’ αποκομίσω εμπειρίες οι οποίες θα μου δώσουν την ευκαιρία να δω σε τι επίπεδο βρίσκομαι συγκριτικά και με τους ξένους της κατηγορίας αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές της».

Για τους στόχους της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου τη νέα σεζόν: «Είμαστε μια νέα ομάδα. Από το περσινό ρόστερ έχουν μείνει 3-4 παιδιά, οπότε ο πρώτος στόχος είναι να γίνουμε ομάδα, να βρεθούμε όλοι μαζί μέσα στο γήπεδο και να δημιουργήσουμε αυθορμητισμούς και τις κατάλληλες συνεργασίες. Αρχικά, πρέπει ατομικά ο καθένας να βρει τον ρόλο του και μετά να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να μην αφήσουμε κάτι να πέσει κάτω, να διεκδικούμε τα πάντα».

Για το τι θα κρίνει το αν η ομάδα θα πετύχει τους στόχους της: «Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε γι’ αυτό. Το θέμα είναι να δούμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και οτιδήποτε συμβαίνει στην ημέρα να μη μας επηρεάζει στο “αύριο”, είτε θετικό είτε αρνητικό».

Για τη δυναμική της Elite League: «Δεν έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, πολύ physicall και γρήγορο. Παρ’ ότι δεν έχω αγωνιστεί ξανά στην κατηγορία, νιώθω έτοιμος για το τι θ’ αντιμετωπίσω».

Για τη σχέση με τον πατέρα του που είναι προπονητής μπάσκετ και τις συμβουλές που παίρνει απ’ αυτόν: «Τον πατέρα μου τον βλέπω σαν μπαμπά όχι σαν προπονητή. Όποτε παίζω παιχνίδια σίγουρα τα βλέπει, αλλά δε μου δίνει συμβουλές όσον αφορά το παιχνίδι. Πιο πολύ το κάνει για θέματα νοοτροπίας και το πώς να συμπεριφέρομαι έξω από το γήπεδο».