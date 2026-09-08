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ΣΠΙΤΙ

Κράτα τα φίδια ΜΑΚΡΙΑ: Το μυστικό κρύβεται σε αυτές τις 5 κινήσεις

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clock 16:25 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η εμφάνιση ενός φιδιού στην αυλή είναι ο εφιάλτης κάθε ιδιοκτήτη. Η καλύτερη προστασία όμως δεν είναι η αντιμετώπιση, αλλά η πρόληψη!

Με αυτές τις 5 απλές κινήσεις, θα κάνετε τον χώρο σας εντελώς αφιλόξενο για τα ερπετά:

Κουρέψτε το γκαζόν: Τα ψηλά χόρτα είναι η τέλεια κρυψώνα τους. Διατηρώντας το γρασίδι κοντό, τα εκθέτετε σε φυσικούς θηρευτές και δεν πλησιάζουν.

Καθαρίστε την αυλή: Απομακρύνετε σωρούς από πέτρες, μπάζα, ξύλα ή παλιά κουτιά. Λιγότερες κρυψώνες σημαίνει λιγότερα φίδια!

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Κάντε απεντόμωση και μυοκτονία:

Τα φίδια έρχονται για να φάνε. Αν εξαφανίσετε τα ποντίκια και τα έντομα, τους κόβετε την τροφή και θα πάνε αλλού.

Μαζέψτε τις τροφές: Μην αφήνετε εκτεθειμένα μπολ με φαγητό ή νερό για κατοικίδια στην αυλή, καθώς προσελκύουν τρωκτικά (και μετά... φίδια).

Σφραγίστε σχισμές: Ελέγξτε τους τοίχους και κλείστε τυχόν τρύπες γύρω από πόρτες, παράθυρα ή σωληνώσεις για να μην μπουν στο σπίτι.

Bonus Tip: Επισκεφθείτε ένα γεωπονικό κατάστημα για εγκεκριμένα απωθητικά φιδιών που δημιουργούν μια «γραμμή άμυνας» περιμετρικά του οικοπέδου σας!

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