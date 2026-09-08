Ηράκλειο: Τον τράβηξε ο αστυνομικός δευτερόλεπτα πριν πέσει από την γέφυρα

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Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24ωρα στην περιοχή του Αποσελέμη, στον Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική μπάρα γέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό.

Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και, με γρήγορη παρέμβαση, κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ψυχιατρική Κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

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