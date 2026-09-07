Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε 47χρονο – Τραυματίστηκαν και τα παιδιά του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επεισόδιο με πρωταγωνιστές έξι Παλαιστίνιους σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Ηρακλείου.

Πέντε άνδρες επιτέθηκαν σε έναν 47χρονο ομοεθνή τους και τον ξυλοκόπησαν, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελαφρά τραύματα υπέστησαν και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 14 και 19 ετών.

Οι πέντε δράστες μετά την επίθεση απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν μια καταγγελία για κλοπή ηλεκτρικών συσκευών από σπίτι ομοεθνή τους.

Ο 47χρονος, πάντως, αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την κλοπή και πως τα πήρε μετά από άδεια του συγκεκριμένου ατόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Στην Εντατική ο 20χρονος διανομέας - Δεν σώθηκε το πόδι του...

«Όχι» στη δομή των Αθανάτων - Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των τουριστικών φορέων

ΒΟΑΚ: Οργή στο Λασίθι για το εξαήμερο κλείσιμο στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου