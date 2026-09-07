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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε 47χρονο – Τραυματίστηκαν και τα παιδιά του

Συμπλοκή
clock 09:43 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επεισόδιο με πρωταγωνιστές έξι Παλαιστίνιους σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Ηρακλείου.

Πέντε άνδρες επιτέθηκαν σε έναν 47χρονο ομοεθνή τους και τον ξυλοκόπησαν, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελαφρά τραύματα υπέστησαν και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 14 και 19 ετών.

Οι πέντε δράστες μετά την επίθεση απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν μια καταγγελία για κλοπή ηλεκτρικών συσκευών από σπίτι ομοεθνή τους.

Ο 47χρονος, πάντως, αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την κλοπή και πως τα πήρε μετά από άδεια του συγκεκριμένου ατόμου.

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