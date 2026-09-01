Iουλία Καλλιμάνη: Παντρεύτηκε με τον Μιχάλη Τουρατζίδη

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Η Ιουλία Καλλιμάνη ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον επί 4 χρόνια σύντροφό της, μουσικό παραγωγό Μιχάλη Τουρατζίδη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE, το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης και τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια.

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Ο Μιχάλης Τουρατζίδης είναι μουσικός παραγωγός και δημιουργός και βρίσκεται πίσω από αρκετές από τις επιτυχίες της Ιουλίας Καλλιμάνη, με την ίδια να έχει αναγνωρίσει πολλές φορές δημόσια πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του στην καριέρα της.

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