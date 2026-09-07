Super League: Αυλαία στην 3η αγωνιστική με το Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής στις 18:00 (Novasports Prime) στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ολοκληρώνεται σήμερα η 3η αγωνιστική της Super League.



Αμφότερες οι ομάδες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή διοργάνωση. Οι Αρκάδες προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες κόντρα σε Παναιτωλικό και Ολυμπιακό, ενώ ο «Γηραιός» έχει συγκομιδή έναν βαθμό μετά από μία ισοπαλία και μία ήττα στα πρώτα του παιχνίδια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, για τον Αστέρα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο βασικά στελέχη της ομάδας. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο τέθηκε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ εκτός θα είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Ηρακλή, οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην Τρίπολη με τους νεοαποκτηθέντες Λάουριτσεν και Μπάρσενας, ενώ στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρι είναι και ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι γνωστοί απόντες Γιαννούτσο και Παναγιωτίδη εκτός παραμένει και ο τραυματίας Χρομάντα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός: 1-1



ΑΕΚ – Άρης: 5-0



Ατρόμητος – Καλαμάτα: 1-1



ΟΦΗ – Κηφισιά: 2-0



Λεβαδειακός – Παναιτωλικός: 0-2



Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 3-1



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΠΟΤ Ηρακλής (Novasports Prime)

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Βαθμολογία



1. Παναιτωλικός 9



2. ΑΕΚ 7



3. Ολυμπιακός 7



4. Παναθηναϊκός 6*



5. ΠΑΟΚ 6



6. Άρης 6



7. ΟΦΗ 6



8. Βόλος 2



9. ΠΟΤ Ηρακλής 1



10. Κηφισιά 1*



11. Ατρόμητος 1



12. Καλαμάτα 1



13. Αστέρας Τρίπολης 0



14. Λεβαδειακός 0



*Έχουν παιχνίδι λιγότερο

Η επόμενη 4η αγωνιστική



Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026



19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ



21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026



18:00 Καλαμάτα – Βόλος



19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ



21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός



21:00 ΠΑΟΚ – Άρης



21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

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