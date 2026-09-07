ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 13:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Αυλαία στην 3η αγωνιστική με το Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕΛ
clock 10:27 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής  στις 18:00 (Novasports Prime) στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ολοκληρώνεται σήμερα η 3η αγωνιστική της  Super League.

Αμφότερες οι ομάδες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή διοργάνωση. Οι Αρκάδες προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες κόντρα σε Παναιτωλικό και Ολυμπιακό, ενώ ο «Γηραιός» έχει συγκομιδή έναν βαθμό μετά από μία ισοπαλία και μία ήττα στα πρώτα του παιχνίδια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, για τον Αστέρα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο βασικά στελέχη της ομάδας. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο τέθηκε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ εκτός θα είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Ηρακλή, οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην Τρίπολη με τους νεοαποκτηθέντες Λάουριτσεν και Μπάρσενας, ενώ στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρι είναι και ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι γνωστοί απόντες Γιαννούτσο και Παναγιωτίδη εκτός παραμένει και ο τραυματίας Χρομάντα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός: 1-1

ΑΕΚ – Άρης: 5-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα: 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά: 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός: 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 3-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΠΟΤ Ηρακλής (Novasports Prime)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βαθμολογία

1. Παναιτωλικός 9

2. ΑΕΚ 7

3. Ολυμπιακός 7

4. Παναθηναϊκός 6*

5. ΠΑΟΚ 6

6. Άρης 6

7. ΟΦΗ 6

8. Βόλος 2

9. ΠΟΤ Ηρακλής 1

10. Κηφισιά 1*

11. Ατρόμητος 1

12. Καλαμάτα 1

13. Αστέρας Τρίπολης 0

14. Λεβαδειακός 0

*Έχουν παιχνίδι λιγότερο

Η επόμενη 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

19:00 Αστέρας Τρίπολης  – ΑΕΚ

21:00 Κηφισιά –  Λεβαδειακός

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής Super League
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis