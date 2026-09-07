Το πιο επικίνδυνο μίνι μάρκετ στον κόσμο: Κρέμεται στα 120 μ. ύψος σε βουνό (βίντεο)

Στο Εθνικό Γεωλογικό Πάρκο Shiniuzhai της Κίνας, ένα αλλόκοτο μίνι μάρκετ βρίσκεται σφηνωμένο πάνω σε έναν κατακόρυφο γκρεμό. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή λειτουργεί ως κομβικό σημείο ξεκούρασης και ανεφοδιασμού για τους τολμηρούς αναρριχητές που διασχίζουν την απαιτητική ορεινή διαδρομή.

Για να φτάσει κανείς στο συγκεκριμένο σημείο, απαιτείται μια εξαιρετικά επίπονη ανάβαση διάρκειας περίπου 90 λεπτών κατά μήκος του απόκρημνου βράχου, όπου οι αθλητές στηρίζονται αποκλειστικά σε ειδικά μεταλλικά αγκύρια, σφιγκτήρες και εξοπλισμό ασφαλείας.

Χαμηλές τιμές στα προϊόντα μεν, δύσκολος ο ανεφοδιασμός τους δε

Παρά τις τεράστιες εφοδιαστικές προκλήσεις που συνεπάγεται η λειτουργία ενός καταστήματος στο κενό, οι τιμές παραμένουν εκπληκτικά χαμηλές. Ένα μπουκάλι νερό κοστίζει μόλις 2 γουάν (26 λεπτά), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επισκέπτες λαμβάνουν δωρεάν ενυδάτωση ως επιβράβευση για την ολοκλήρωση της διαδρομής. Παράλληλα, το κατάστημα προσφέρει απλά σνακ για την αναπλήρωση της χαμένης ενέργειας.

Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται χειρωνακτικά στην πλάτη των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να αναρριχηθούν στον βράχο φορτωμένοι με γεμάτα σακίδια πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους. Η καθημερινή τους διαδρομή ξεκινά πολύ πριν τις 8 το πρωί, όταν και ανοίγει επίσημα το πόστο, ενώ η επιστροφή στο έδαφος γίνεται μετά τις 5 το απόγευμα.

Οι ακραίες συνθήκες εργασίας

Η καθημερινότητα του προσωπικού περιλαμβάνει μοναδικές και εξαιρετικά σκληρές δοκιμασίες, με κυριότερη την παντελή έλλειψη υγειονομικών υποδομών. Η πλησιέστερη τουαλέτα βρίσκεται στη βάση του βουνού, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος υπάλληλος χρειαστεί να την επισκεφθεί πρέπει να πραγματοποιήσει μια ολόκληρη κατάβαση και στη συνέχεια να αναρριχηθεί εκ νέου 120 μέτρα. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ελέγχουν αυστηρά την πρόσληψη υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτές οι ακραίες συνθήκες καθιστούν την εύρεση και διατήρηση προσωπικού μια τεράστια πρόκληση για τη διεύθυνση του πάρκου. Παρά το γεγονός ότι το αιωρούμενο κατάστημα μετρά σχεδόν μια δεκαετία ζωής, η λειτουργία του έχει διακοπεί αρκετές φορές στο παρελθόν, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας.

Επιπλέον, λόγω της απουσίας ψηφιακών δικτύων στον βράχο, οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά με μετρητά, αποκλείοντας τις δημοφιλείς στην Κίνα εφαρμογές WeChat και Alipay. Παρά τις δυσκολίες, το κατάστημα παραμένει ένα από τα πιο αξιοπερίεργα αξιοθέατα της περιοχής.

Πηγή: gazzetta.gr

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