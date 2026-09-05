Χάος σε πτήση - Έδεσαν ρατσιστή επιβάτη με ταινία (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιβάτης που προκαλούσε αναστάτωση σε πτήση στις ΗΠΑ ακινητοποιήθηκε με εύκαμπτες χειροπέδες και μονωτική ταινία στο κάθισμα με το αεροπλάνο να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη το βράδυ της Πέμπτης (3/9).

Η πτήση είχε φτάσει στα μισά της διαδρομής όταν ένας άνδρας, που καθόταν δύο σειρές πίσω από τους επιβάτες Ρίτσαρντ Όλενικ και Χουάν Μέχια στην πρώτη θέση, άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά, όπως δήλωσε ο Όλενικ σύμφωνα με το CNNi.

Η πτήση 618 της American Airlines εκτελούσε δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ προς το Νιούαρκ, όταν το πλήρωμα ανέφερε το περιστατικό σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας προσπάθησε να τον ηρεμήσει, αλλά η ταραχή του άνδρα έγινε πιο μεγάλη. Άρχισε να χτυπά τον επιβάτη που καθόταν δίπλα του και στη συνέχεια χτύπησε μια γυναίκα που προσπάθησε να παρέμβει, ανέφερε ο Όλενικ.

😨Flight Gets Chaotic and End with Man Duck Taped and Zip Tied to Seat



🤔Golly Gee!! What is wrong with Some People and WHY? on a Plane?







The passenger, who appeared to be intoxicated, abruptly began screaming about religion and hell before physically assaulting the passenger… pic.twitter.com/VA7C5gSsiY — American Crime Stories (@AmericanCrime01) September 5, 2026

Βλέποντας την κατάσταση να κλιμακώνεται οδηγώντας σε σωματική βία, ο Μεχία - ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός του Νιου Τζέρσεϊ - σηκώθηκε από τη θέση του και ο Όλενικ τον ακολούθησε.

«Άρχισε να γίνεται υβριστικός και να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις», δήλωσε ο Όλενικ.

Ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας έδωσε στους Όλενικ και Μέχια και ένα τρίτο άτομο έναν πλαστικό δετήρα, τον οποίο χρησιμοποίησαν για να ακινητοποιήσουν τους καρπούς του άνδρα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας δάγκωσε τον Μέχια και επιχείρησε να δαγκώσει τον Όλενικ, γεγονός που ώθησε τους τρεις άνδρες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν μονωτική ταινία - που τους έδωσε το μέλος του πληρώματος - για να τον ακινητοποιήσουν. Φρόντισαν να μην καλύψουν το στόμα του άνδρα με την ταινία, ώστε να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αναπνοή.

«Σωματικά, σίγουρα περιορίστηκε η ικανότητά του να κινείται, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Εξακολουθούσε να σπρώχνει, να προβάλλει αντίσταση και να προσπαθεί να σηκωθεί», δήλωσε ακόμη ο Όλενικ.

Για τα επόμενα 15 λεπτά, ο Όλενικ καθόταν πάνω στα γόνατα του ακινητοποιημένου επιβάτη, μέχρι το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Μέριλαντ.

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βαλτιμόρης οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα. Το όνομα του δεν έγινε γνωστό.

Αφού απομακρύνθηκε ο επιβάτης, η πτήση συνέχισε την πορεία της προς το Νιούαρκ, δήλωσε ο Όλενικ.

Πηγή: cnn.gr

Διαβάστε επίσης

Χιλή: Γιλέκα "υψηλής ραπτικής" σώζουν τους απειλούμενους πιγκουίνους (βίντεο)

Ποντίκια «πυγμάχοι» σε σταθμό του μετρό - Το βίντεο με την... απίθανη μάχη