Αγαπούν το έτοιμο φαγητό οι Έλληνες και αφήνουν την κατσαρόλα

Όλο και πιο σπάνια μπαίνει η κατσαρόλα στη φωτιά και όλο και πιο συχνά το έτοιμο φαγητό μπαίνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Η έλλειψη χρόνου, τα μικρότερα νοικοκυριά αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών αλλάζουν σταδιακά τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, δίνοντας χώρο σε μια αγορά που μέσα σε μία δεκαετία έχει σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από 16% πριν από δέκα χρόνια, το μερίδιο του έτοιμου φαγητού στις «ζεστές γωνιές» των σούπερ μάρκετ έχει φθάσει ήδη στο 29% και συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα για έτοιμο φαγητό μόνο από τα σούπερ μάρκετ. Ο λογαριασμός φθάνει έτσι περίπου στα 770 ευρώ τον χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι παραγγελίες μέσω delivery ή οι αγορές από καταστήματα εστίασης. Από όσους δηλώνουν ότι αγοράζουν έτοιμο φαγητό, το 19% ξοδεύει από 11 έως 20 ευρώ την εβδομάδα, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ. Στον αντίποδα, ένας στους τέσσερις καταναλωτές, ποσοστό 25%, βάζει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, δαπανώντας από 21 έως και 100 ευρώ εβδομαδιαίως.

Υπάρχουν βέβαια και οι «οπαδοί» του σπιτικού φαγητού. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα Έλληνες, το 39%, δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν καθόλου έτοιμα γεύματα. Το ποσοστό τους, πάντως, έχει περιοριστεί αισθητά, καθώς πριν από μία δεκαετία έφθανε στο 45%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή στροφή των καταναλωτών προς τις έτοιμες λύσεις φαγητού.

Ετοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ

Η αγορά του έτοιμου φαγητού αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη θέση στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και οι επιχειρήσεις ακολουθούν τη ζήτηση. Τα τμήματα έτοιμου φαγητού έχουν πλέον παρουσία στα περισσότερα μεγάλα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με τις αλυσίδες να επενδύουν στην ποικιλία, στην ποιότητα και σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Από το ψητό κοτόπουλο και τις πίτες μέχρι τις σαλάτες και τα μαγειρευτά, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί. Και όσο διευρύνεται η γκάμα, τόσο το οργανωμένο λιανεμπόριο διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι από μια αγορά η οποία εξελίσσεται δυναμικά.

Η στροφή αυτή δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η έρευνα «The State of Grocery Retail Europe 2025» της McKinsey έδειξε ότι το 54% των Ευρωπαίων καταναλωτών αγοράζει έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα, όπως σάντουιτς, σαλάτες και σνακ, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Στις νεότερες γενιές τα ποσοστά ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο. Το 77% της Gen Z και το 72% των Millennials αγοράζουν φαγητό «εν κινήσει» τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ το 42% της Gen Z και το 37% των Millennials επιλέγουν έτοιμα γεύματα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Η έλλειψη χρόνου

Στην Ελλάδα, τρεις στους δέκα καταναλωτές επιλέγουν το σούπερ μάρκετ για την αγορά έτοιμου φαγητού, ενώ το 28% καταφεύγει σε delivery και ηλεκτρονικά καταστήματα και το 4% σε άλλα σημεία πώλησης.

Το βασικό κίνητρο είναι ο χρόνος. Το 41% όσων αγοράζουν έτοιμο φαγητό αναφέρει ως σημαντικότερο λόγο την έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις λύσεις που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ, χωρίς ωστόσο να θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το σπιτικό φαγητό.

Υπάρχει όμως και η αριθμητική του νοικοκυριού. Σχεδόν δύο στους δέκα καταναλωτές, το 19%, θεωρούν ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει όταν αφορά λίγα άτομα και βλέπουν το έτοιμο γεύμα ως πρακτικότερη λύση.

Παρά την άνοδο της αγοράς, πάντως, η «μάχη» με την κατσαρόλα δεν έχει κριθεί. Οκτώ στους δέκα καταναλωτές εξακολουθούν να θεωρούν το σπιτικό φαγητό πιο νόστιμο και πιο υγιεινό. Η διαφορά είναι ότι αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πάντοτε τον χρόνο να το μαγειρέψουν.

Πηγή: newsbeast.gr

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