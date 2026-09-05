Ραβασάκια σε συνταξιούχους και μισθωτούς για τα αδήλωτα αναδρομικά

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Μαζικές αποστολές Πράξεων Προσδιορισμού του Φόρου πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ αυτή την περίοδο, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποίησε, διασταυρώνοντας τις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων με τις βεβαιώσεις αποδοχών που κοινοποίησαν οι εργοδοτικοί φορείς.

Όσοι έλαβαν εκκαθαριστικό, προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζητώντας τη διαγραφή των φόρων και των προστίμων, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί και πως έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί τα εν λόγω ποσά.

Η ΔΕΔ όμως, απέρριψε τις προσφυγές τους και επικύρωσε τα πρόστιμα, τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι αφορούν στα τελευταία φορολογικά έτη.

Τα αναδρομικά του 2025

Οι φορολογούμενοι που έχουν λάβει αναδρομικές αποδοχές στο παρελθόν αλλά δεν τα έχουν δηλώσει πρέπει να σπεύσουν να το πράξουν για να αποφύγουν τα πρόστιμα.

Επίσης, εκείνοι που έλαβαν αναδρομικά εντός του 2025 και αφορούν σε προηγούμενα χρόνια, οφείλουν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν με τους συντελεστές που ίσχυαν το έτος στο οποίο ανάγονται, ενώ θα συμψηφιστεί ο φόρος 20%, εφόσον παρακρατήθηκε από τον εργοδοτικό φορέα.

Οι 23 κατηγορίες αναδρομικών

Η λίστα των αναδρομικών αποδοχών που έχει βάλει στο «μάτι» η ΑΑΔΕ μαζί με οδηγίες για τη δήλωσή τους στην εφορία για κάθε περίπτωση είναι η ακόλουθη:

Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΔΦ μόνο στην αλλοδαπή (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά επιδόματος παιδιού (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά ποσά μερισματούχων Μετοχικών Ταμείων και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που φορολογούνται στο έτος καταβολής Αναδρομικά αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ.) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά εισοδήματα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ.) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) Αναδρομικά ποσά που αφορούν αμοιβές συμβολαίων αθλητών, προπονητών.

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