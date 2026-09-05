Ιράν: Εκρήξεις στη Νήσο Χαργκ -Αναφορές ότι χτυπήθηκε ιρανικό τάνκερ

Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (5/9) στη νήσο Χαργκ, στο Ιράν. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι επρόκειτο για αμερικανικό πλήγμα κατά τάνκερ της Τεχεράνης.

Λίγες ημέρες αφού αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φέρεται να χτύπησαν τη νήσο Χαργκ, που αποτελεί σημαντικό κόμβο της οικονομίας της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Ιράν: Πού βρίσκεται η νήσος Χαργκ

Η κοραλλιογενής αυτή νησίδα απέχει μόλις 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές και λειτουργεί ως η κεντρική πύλη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συντριπτικό 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της νήσου Χαργκ, προτού τα τεράστια δεξαμενόπλοια αναχωρήσουν προς τους διεθνείς προορισμούς μέσω των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ.

Τα στοιχεία του CNBC αποκαλύπτουν ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δυνατότητα φόρτωσης που φτάνει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθιστώντας την έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Η σημασία της

Η στρατηγική αξία της νήσου Χαργκ για το Ιράν και τον νέο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ανυπολόγιστη. Τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών της Τεχεράνης. Ακριβώς αυτή η κρισιμότητα καθιστά το νησί εξαιρετικά ευάλωτο σε ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση. Ειδικοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως η κατάληψη ή η ολική καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να πλήξει καίρια την οικονομική επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος.

Όπως τονίζει στο CNBC ο Petras Katinas, ερευνητής ενεργειακών και αμυντικών θεμάτων στο βρετανικό ινστιτούτο RUSI, η κατάληψη αυτού του νησιού θα έκοβε τη βασική αρτηρία των πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν, παραλύοντας ουσιαστικά την οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, μια επιχείρηση κατάληψης της νήσου Χαργκ θα μετέτρεπε το νησί σε μόνιμο στόχο ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους. Ταυτόχρονα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το ίδιο το Ιράν να προβεί σε καταστροφή των υποδομών προκειμένου να αποτρέψει την κατάληψή τους από εχθρικές δυνάμεις. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιδείνωνε δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή προσφορά πετρελαίου σε μια ήδη ασταθή αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Στα ύψη η τουριστική κίνηση - Νέα άνοδος στις αφίξεις

Ηράκλειο: Συναγερμός για νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν πρόστιμο της Τροχαίας

Κρήτη: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - 14χρονος ξυλοκόπησε μαθητή ενώ 10 ανήλικοι βιντεοσκοπούσαν