Στα εγκαίνια της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, αλλά και η διοίκηση του θεσμού.

Αυτήν την ώρα, τελείται ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο παρουσία του πρωθυπουργού, του δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη αλλά και του προέδρου της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστου Τσεντεμεΐδη.

Μετά τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη διοίκηση της Έκθεσης. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη βόλτα του πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ.

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