Ο μύθος του 8ώρου: Πόσο ύπνο χρειαζόμαστε πραγματικά;

Η αντίληψη ότι η ημέρα πρέπει να χωρίζεται σε «οκτώ ώρες εργασία, οκτώ ώρες ελεύθερο χρόνο και οκτώ ώρες ύπνο» εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι οκτώ ώρες δεν αποτελούν απαραίτητα τον ιδανικό χρόνο ύπνου για όλους, όπως επισημαίνει μελέτη στο Brain Medicine.

Ερευνητές μελέτησαν αυτόχθονες πληθυσμούς στην Τανζανία, τη Ναμίμπια και τη Βολιβία, οι οποίοι έχουν ελάχιστη πρόσβαση σε τεχνητό φως. Διαπιστώθηκε ότι κοιμούνταν 5,7 έως 7,1 ώρες κάθε βράδυ, χωρίς να αναπληρώνουν τον ύπνο τους με μεγάλους μεσημεριανούς ύπνους. Συνήθως ξυπνούσαν φυσικά κοντά στην αυγή, ακόμη και χωρίς ξυπνητήρι. Πρόσφατη ανάλυση υπολόγισε τον μέσο ύπνο στις προβιομηχανικές κοινωνίες σε περίπου 6,4 ώρες.

Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται λιγότερο ύπνο. Δεν είναι σαφές εάν οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα υγείας που συνδέονται με την έλλειψη ύπνου στις σύγχρονες κοινωνίες.

Παράλληλα, μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι η καλύτερη υγεία συχνά συνδέεται με ύπνο κάτω των οκτώ ωρών. Έρευνα που εξέτασε απεικονίσεις εγκεφάλου και σώματος και μοριακούς δείκτες υπολόγισε την ιδανική διάρκεια μεταξύ 6,4 και 7,8 ωρών, ανάλογα με το φύλο και το όργανο. Τόσο ο πολύ λίγος όσο και ο υπερβολικός ύπνος έχουν συσχετιστεί με καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά και παχυσαρκία, αν και παραμένει ασαφές αν ο πολύς ύπνος προκαλεί προβλήματα ή αποτελεί ένδειξή τους.

Οι ανάγκες για ύπνο διαφέρουν

Οι ανάγκες για ύπνο διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τον άνθρωπο. Το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου των ΗΠΑ συστήνει στους ενήλικες 26-64 ετών επτά έως εννέα ώρες, αναγνωρίζοντας ότι για ορισμένους μπορεί να είναι επαρκείς ακόμη και έξι ή να χρειάζονται έως δέκα.

Σημασία έχει όμως και η ώρα του ύπνου. Το τεχνητό φως μπορεί να καθυστερεί το βιολογικό ρολόι, ενώ ο ακανόνιστος ύπνος, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους σε βάρδιες και τους φοιτητές, συνδέεται με επιβάρυνση της υγείας. Η αναπλήρωση μέρους του χαμένου ύπνου το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάντως προτιμότερη από την πλήρη στέρησή του.

Ο κανόνας των οκτώ ωρών είναι, επομένως, υπεραπλουστευμένος. Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες και εξίσου σημαντικό με τη διάρκεια είναι το πότε κοιμόμαστε. Το ζητούμενο είναι επαρκής και όσο γίνεται σταθερός ύπνος, χωρίς υπερβολικό άγχος για μια περιστασιακά κακή νύχτα.

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