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ΚΡΗΤΗ

Μία ακόμα καραβιά μεταναστών - 50 άτομα στους Καλούς Λιμένες

μετανάστες
clock 07:09 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, περίπου 13,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι περίπου 50 άνθρωποι περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα νότια θαλάσσια περάσματα της Κρήτης, με τις μεταναστευτικές ροές να παραμένουν αυξημένες.

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