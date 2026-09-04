Αθάνατοι ή Θεατρικός Σταθμός; Η νέα πρόταση για τη δομή μεταναστών

Μια νέα πρόταση, που εφόσον συζητηθεί και προχωρήσει αλλάζει τα δεδομένα στο ζήτημα της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο τραπέζι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με την πληροφορία που αποκάλυψε ο Μανόλης Αργυράκης στο Ράδιο Κρήτη, αντί για την περιοχή των Αθανάτων, έχει πέσει και η πρόταση ως εναλλακτική λύση, η δομή να μεταφερθεί στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου.

Η πρόταση, μάλιστα, φέρεται να προβλέπει ότι οι περίπου 20.000 ευρώ που θα διατίθεντο για τη χρήση του χώρου στους Αθανάτους, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στο Λιμενικό Ταμείο, στην περιουσία του οποίου ανήκει ο Θεατρικός Σταθμός. Η πληροφορία, πάντως, δεν έχει φτάσει μέχρι στιγμής επισήμως στο Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου.

Ο πρόεδρός του Γιάννης Βαρδαβάς, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δεχθεί κανένα τηλεφώνημα ή επίσημη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για τον Θεατρικό Σταθμό έχει λόγο και το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ αποκάλυψε ότι ήδη γίνονται προετοιμασίες για την αξιοποίηση του χώρου.

Και εδώ υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στο παρασκήνιο. Όπως είπε ο κ. Βαρδαβάς, έχουν ήδη κατατεθεί δύο προτάσεις για την αξιοποίηση του Θεατρικού Σταθμού, μία από τον Δήμο Ηρακλείου και μία από το Επιμελητήριο. Με άλλα λόγια, ο χώρος δεν είναι αυτή τη στιγμή ένας «κενός» χώρος που περιμένει απλώς μια χρήση, αλλά υπάρχει ήδη σχεδιασμός για την αξιοποίησή του.

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενόψει της συνάντησης της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν ο δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων των Αθανάτων αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Στο μεταξύ, κυκλοφορούν πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται ο ίδιος ο υπουργός να έρθει στο Ηράκλειο για τη συνάντηση, αντί αυτή να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Από την πλευρά του Λιμενικού Σώματος πάντως, προς το παρόν τηρείται στάση αναμονής. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ούτε έχει γίνει κάποια συζήτηση για παραχώρηση του χώρου. Στελέχη του Λιμενικού, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η πίεση για εξεύρεση λύσης είναι μεγάλη και ότι το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η πρόταση για τον Θεατρικό Σταθμό αποτελεί απλώς ένα σενάριο που βρίσκεται σε επίπεδο συζήτησης ή αν μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική εναλλακτική λύση. Και αυτό πιθανότατα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει από τη συνάντηση της 8ης Σεπτεμβρίου.

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