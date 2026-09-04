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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νικ Κύργιος: Τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό για την χρήση κοκαΐνης και μπορεί να επιστρέψει στη δράση

Κύργιος
clock 12:32 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο -ελληνικής καταγωγής- Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα, επειδή βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη.

Ο 31χρονος Αυστραλός είχε τεθεί σε αναστολή στις 4 Αυγούστου, αφού ένα δείγμα που υπέβαλε κατά τη διάρκεια του Όπεν της Μαγιόρκα -τον Ιούνιο- βρέθηκε να περιέχει βενζοϋλεκγονίνη, ουσία που αποτελεί χημικό αποτύπωμα της κοκαΐνης.

Ο Νικ Κύργιος δέχθηκε και εξέτισε -μειωμένη- ποινή αποκλεισμού ενός μηνός, βάσει των κανόνων κατά του ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA).

Κατά την διάρκεια συζήτησης με τους ερευνητές της ITIA, ο 31χρονος τενίστας εξήγησε ότι η χρήση κοκαΐνης είχε “συμβεί κοινωνικά” κατά την διάρκεια μιας βραδινής εξόδου πριν από την προγραμματισμένη του εμφάνιση στη Μαγιόρκα.

Η ITIA συμβουλεύτηκε έναν ανεξάρτητο επιστημονικό εμπειρογνώμονα σε ένα εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος δήλωσε ότι η εξήγηση ήταν σύμφωνη με το επίπεδο κοκαΐνης που βρέθηκε στο δείγμα του.

“Ως αποτέλεσμα, η ITIA αποδέχτηκε ότι η χρήση κοκαΐνης από τον Κύργιο ήταν εκτός αγώνων”, πρόσθεσε. Η ITIA αποφάσισε να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά της στον Αυστραλό τενίστα, ο οποίος αντί για τρεις μήνες τιμωρήθηκε με έναν, με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Κύργιος θα χάσει τα χρηματικά έπαθλα και τους βαθμούς κατάταξης από το τουρνουά στην Μαγιόρκα. Ο αποκλεισμός του ενός μήνα έληξε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου κι έτσι ο Κύργιος μπορεί να επιστρέψει κανονικά στη δράση

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