Συγκλονιστική διάσωση στο Νεπάλ: Βρέθηκαν ζωντανοί δυο εργάτες μετά από 9 μέρες σε σήραγγα (βίντεο)

Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δυο εργάτες από υπόγεια σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, παγιδευμένους αφότου έπληξε τη χώρα καταστροφική πλημμύρα την 26η Αυγούστου, ανακοίνωσαν δυο υπουργοί.

«Πληροφορηθήκαμε ότι ένας άνθρωπος μόλις κατορθώθηκε να ανασυρθεί σώος (...) από σήραγγα στο Τρισούλι-3», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Ενέργειας Μπιράζ Μπάχτα Σρίστα. «Μάθαμε μόλις ότι σώθηκε δεύτερος άνθρωπος», πρόσθεσε λίγη ώρα αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουντάν Γκουρούν.

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων, με τη βοήθεια ειδικών που έχουν σταλεί από τις αρχές της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας, συνεχίζουν να σκάβουν ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα σε διάφορες σήραγγες όπου πιστεύεται πως θάφτηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι εξαιτίας της πλημμύρας, σε διάφορες τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν ή κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί ή φράγματα.

Αμέσως μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει πως ήταν πιθανό να βρίσκονταν παγιδευμένοι κάπου εκατό εργαζόμενοι σε μια σήραγγα, στο έργο Τρισούλι-3. Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ως σήμερα δεν είχαν καταφέρει να βρουν παρά μόνο πτώματα σε σήραγγες γεμάτες νερό και λάσπη, αφού διάνοιξαν δρόμο με δυσκολία, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά και βαριά μηχανήματα.

#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project







Video source: Secretariat of the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Govt of Nepal pic.twitter.com/tNZTMoWgIp — ANI (@ANI) September 4, 2026

Αληθινό τείχος νερού, πάγου και συντριμμιών σάρωσε κοιλάδες της περιοχής στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.280 νεκρούς και πάνω από 5.600 αγνοούμενους. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι πάνω από 900 υπάλληλοι ή εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ.

Η κυβέρνηση στο Κατμαντού έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί φωτογραφίες των δυο εργαζομένων, του Σαντζάι Σα και του Καμπίρ Μαχαρτζάν, που έβαλαν έξω πάνω σε φορεία διασώστες που φόραγαν κράνη. «Είμαι τόσο χαρούμενος, ελάφρυνε η καρδιά μου», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίρ Μαχαρτζάν, αδελφός του ενός από τους διασωθέντες, που μέχρι στιγμής αδυνατεί να κινήσει τα άκρα του.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της διάσωσης των δυο εργατών, ειδικός σε επιχειρήσεις διάσωσης σε μεγάλα βάθη που συμμετέχει στις επιχειρήσεις, ο Άρνολντ Ντιξ, Αυστραλός, τόνισε στο AFP πως για πρώτη φορά κατέστη δυνατή επικοινωνία με επιζήσαντες. Οι δυο διασωθέντες αναμενόταν να διακομιστούν το συντομότερο σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας.

#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project







Video source: Nepali Army pic.twitter.com/H73CLoPhL5 — ANI (@ANI) September 4, 2026

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