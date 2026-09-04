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ΕΛΛΑΔΑ

Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου - Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος

ισθμος κορινθου
clock 13:18 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πτώμα γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμηγό στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του λιμενικού. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

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