Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Το ζευγάρι ορίζει τεχνικό σύμβουλο για να αμφισβητήσει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Στις απολογίες των κατηγορουμένων στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, που έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, έλαβαν προθεσμία για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις υπερασπιστικές τους θέσεις.

Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του μωρού που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση, κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Αμφισβητούν το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού της τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα της υπόθεσης. Στόχος είναι να αξιολογηθούν εκ νέου τα στοιχεία που αφορούν τις προθανάτιες κακώσεις που φέρεται να έφερε το βρέφος και, εφόσον προκύπτει σχετική βάση, να αμφισβητηθούν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή.

Η θέση που αναμένεται να υποστηρίξουν οι κατηγορούμενοι είναι ότι ο θάνατος του μωρού προήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από εγκληματική ενέργεια.

Στο επίκεντρο της ίδιας έρευνας βρίσκεται και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο κάτω των 12 ετών, αλλά και πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας. Παράλληλα, κατηγορείται για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φρεγάτα "Κίμων": Εντυπωσιακή υποδοχή στο λιμάνι της Σούδας με αψίδα νερού (βίντεο)

Σχολεία: Απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου - Η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Εργασία μέχρι τα γεράματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ