ΠΑΡ.04 Σεπ 2026 15:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε Σαουδάραβα - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του και έφυγε για την πατρίδα της

ενδοοικογενειακή βία
clock 13:40 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα αίματα άναψαν μέσα στο δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ανάληψη Χερσονήσου, χθες Πέμπτη (3/9), ανάμεσα σε ένα ζευγάρι Σαουδαράβων τουριστών.

Η γυναίκα, μία 33χρονη, κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, βλέποντας ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να ξεφεύγει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 33χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου που μετέβησαν στο ξενοδοχείο, ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε με τα χέρια στο σώμα της, προκαλώντας της μώλωπες.

Ο άνδρας συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 33χρονη αναχώρησε αεροπορικώς για την πατρίδα της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος για τον πρώην αντιδήμαρχο που βρέθηκε νεκρός...

Αθάνατοι ή Θεατρικός Σταθμός; Η νέα πρόταση για τη δομή μεταναστών

Ηράκλειο: Ψάχνουν λύση για να φτάνει το λεωφορείο μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ενδοοικογενειακη Βια Χερσόνησος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis