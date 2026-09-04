Ηράκλειο: Χειροπέδες σε Σαουδάραβα - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του και έφυγε για την πατρίδα της

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Τα αίματα άναψαν μέσα στο δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ανάληψη Χερσονήσου, χθες Πέμπτη (3/9), ανάμεσα σε ένα ζευγάρι Σαουδαράβων τουριστών.

Η γυναίκα, μία 33χρονη, κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, βλέποντας ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να ξεφεύγει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 33χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου που μετέβησαν στο ξενοδοχείο, ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε με τα χέρια στο σώμα της, προκαλώντας της μώλωπες.

Ο άνδρας συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 33χρονη αναχώρησε αεροπορικώς για την πατρίδα της.

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