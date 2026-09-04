Α1 ΕΠΣΗ: Πρεμιέρα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου – Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έκανε γνωστό την Παρασκευή το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ, με τη νέα αγωνιστική περίοδο να ξεκινά το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
Η πρεμιέρα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις, με δύο παιχνίδια να διεξάγονται το Σάββατο και τα υπόλοιπα έξι την Κυριακή.
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αυλαία θα ανοίξει στις 17:00 στο γήπεδο του ΠΟΑ, όπου ο ΠΟΑ Β΄ θα υποδεχθεί την Τύλισο, ενώ την ίδια ώρα στον Κρουσώνα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Αετό Ανωγείων.
Η δράση θα συνεχιστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με έξι αναμετρήσεις, όλες προγραμματισμένες για τις 17:00.
Στη Γέργερη ο Ρούβας θα αντιμετωπίσει τον Νέο Ηρόδοτο, ενώ στον Ζαρό η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τη Δαμάστα. Στο γήπεδο της Περιφέρειας, η ΑΕΚ Μουντουράκης θα κοντραριστεί με τον ΠΑΝΟ Μαλίων, ενώ στο Θραψανό ο Ανθεστίων θα φιλοξενήσει τον Αλμυρό.
Στο Αρκαλοχώρι, ο ΟΦΑ θα αναμετρηθεί με τον Ρωμανό, ενώ η 1η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στο γήπεδο Μοχού, με τον Μοχό να υποδέχεται τη Μινωική.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – 17:00
Γήπεδο ΠΟΑ: ΠΟΑ Β΄ – Τύλισος
Γήπεδο Κρουσώνα: ΠΑΟ Κρουσώνα – Αετός Ανωγείων
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου – 17:00
Γήπεδο Γέργερης: Ρούβας – Νέος Ηρόδοτος
Γήπεδο Ζαρού: Ζαρός – Δαμάστα
Γήπεδο Περιφέρειας: ΑΕΚ Μουντουράκης – ΠΑΝΟ Μαλίων
Γήπεδο Θραψανού: Ανθεστίων – Αλμυρός
Γήπεδο Αρκαλοχωρίου: ΟΦ Αρκαλοχωρίου – Ρωμανός
Γήπεδο Μοχού: Μοχός – Μινωική