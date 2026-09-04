ΠΑΡ.04 Σεπ 2026 15:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Πρεμιέρα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου – Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
clock 13:51 | 04/09/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google



Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έκανε γνωστό την Παρασκευή το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ, με τη νέα αγωνιστική περίοδο να ξεκινά το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις, με δύο παιχνίδια να διεξάγονται το Σάββατο και τα υπόλοιπα έξι την Κυριακή.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αυλαία θα ανοίξει στις 17:00 στο γήπεδο του ΠΟΑ, όπου ο ΠΟΑ Β΄ θα υποδεχθεί την Τύλισο, ενώ την ίδια ώρα στον Κρουσώνα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Αετό Ανωγείων.

Η δράση θα συνεχιστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με έξι αναμετρήσεις, όλες προγραμματισμένες για τις 17:00.

Στη Γέργερη ο Ρούβας θα αντιμετωπίσει τον Νέο Ηρόδοτο, ενώ στον Ζαρό η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τη Δαμάστα. Στο γήπεδο της Περιφέρειας, η ΑΕΚ Μουντουράκης θα κοντραριστεί με τον ΠΑΝΟ Μαλίων, ενώ στο Θραψανό ο Ανθεστίων θα φιλοξενήσει τον Αλμυρό.

Στο Αρκαλοχώρι, ο ΟΦΑ θα αναμετρηθεί με τον Ρωμανό, ενώ η 1η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στο γήπεδο Μοχού, με τον Μοχό να υποδέχεται τη Μινωική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – 17:00

Γήπεδο ΠΟΑ: ΠΟΑ Β΄ – Τύλισος

Γήπεδο Κρουσώνα: ΠΑΟ Κρουσώνα – Αετός Ανωγείων

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου – 17:00

Γήπεδο Γέργερης: Ρούβας – Νέος Ηρόδοτος

Γήπεδο Ζαρού: Ζαρός – Δαμάστα

Γήπεδο Περιφέρειας: ΑΕΚ Μουντουράκης – ΠΑΝΟ Μαλίων

Γήπεδο Θραψανού: Ανθεστίων – Αλμυρός

Γήπεδο Αρκαλοχωρίου: ΟΦ Αρκαλοχωρίου – Ρωμανός

Γήπεδο Μοχού: Μοχός – Μινωική

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Α1 Επση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis