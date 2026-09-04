Α1 ΕΠΣΗ: Πρεμιέρα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου – Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

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Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έκανε γνωστό την Παρασκευή το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ, με τη νέα αγωνιστική περίοδο να ξεκινά το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις, με δύο παιχνίδια να διεξάγονται το Σάββατο και τα υπόλοιπα έξι την Κυριακή.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αυλαία θα ανοίξει στις 17:00 στο γήπεδο του ΠΟΑ, όπου ο ΠΟΑ Β΄ θα υποδεχθεί την Τύλισο, ενώ την ίδια ώρα στον Κρουσώνα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Αετό Ανωγείων.

Η δράση θα συνεχιστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με έξι αναμετρήσεις, όλες προγραμματισμένες για τις 17:00.

Στη Γέργερη ο Ρούβας θα αντιμετωπίσει τον Νέο Ηρόδοτο, ενώ στον Ζαρό η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τη Δαμάστα. Στο γήπεδο της Περιφέρειας, η ΑΕΚ Μουντουράκης θα κοντραριστεί με τον ΠΑΝΟ Μαλίων, ενώ στο Θραψανό ο Ανθεστίων θα φιλοξενήσει τον Αλμυρό.

Στο Αρκαλοχώρι, ο ΟΦΑ θα αναμετρηθεί με τον Ρωμανό, ενώ η 1η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στο γήπεδο Μοχού, με τον Μοχό να υποδέχεται τη Μινωική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – 17:00

Γήπεδο ΠΟΑ: ΠΟΑ Β΄ – Τύλισος



Γήπεδο Κρουσώνα: ΠΑΟ Κρουσώνα – Αετός Ανωγείων



Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου – 17:00

Γήπεδο Γέργερης: Ρούβας – Νέος Ηρόδοτος



Γήπεδο Ζαρού: Ζαρός – Δαμάστα



Γήπεδο Περιφέρειας: ΑΕΚ Μουντουράκης – ΠΑΝΟ Μαλίων



Γήπεδο Θραψανού: Ανθεστίων – Αλμυρός



Γήπεδο Αρκαλοχωρίου: ΟΦ Αρκαλοχωρίου – Ρωμανός



Γήπεδο Μοχού: Μοχός – Μινωική