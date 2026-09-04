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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Άντερλεχτ ο Ηλίας Κουτσουπιάς – Μεγάλο βήμα στην καριέρα του Κρητικού μέσου

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
clock 13:59 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ηλίας Κουτσουπιάς είναι και επίσημα παίκτης της Άντερλεχτ, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η ομάδα των Βρυξελλών κατάφερε να ολοκληρώσει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να δηλώσει τον 25χρονο Έλληνα μέσο, ο οποίος αφήνει τη Φροζινόνε και την Ιταλία για να συνεχίσει στο Βέλγιο. Ο Κουτσουπιάς υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ η Άντερλεχτ θα καταβάλει στη Φροζινόνε 600.000 ευρώ για την απόκτησή του, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι.

Από τον ΟΦΗ στην Ιταλία και πλέον στις Βρυξέλλες

Η διαδρομή του Κουτσουπιά είναι χαρακτηριστική περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή που έφυγε νωρίς στο εξωτερικό και κατάφερε να χτίσει την καριέρα του μακριά από την Ελλάδα.

Ο Κρητικός μέσος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον ΟΦΗ και στην Κ17 του Πλατανιά, πριν μετακομίσει στην Ιταλία. Εκεί αγωνίστηκε για τις Εντέλα, Μπολόνια, Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι, Καταντζάρο και Φροζινόνε. 

Στη Φροζινόνε βρήκε τον ρόλο και τη σταθερότητα που έψαχνε, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν και συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη Serie A. Μάλιστα, σημείωσε 8 γκολ, επίδοση που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής του εκτόξευσης.

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