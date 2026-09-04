Ηράκλειο: Ψάχνουν λύση για να φτάνει το λεωφορείο μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο

Λύση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρειάζεται να μετακινηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με την αστική συγκοινωνία επιχειρείται να δρομολογηθεί, μετά τη συζήτηση που άνοιξε μέσω του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής του Μανόλη Αργυράκη. Στόχος είναι το λεωφορείο να μπορεί να φτάνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο, να αποβιβάζει τους επιβάτες και στη συνέχεια να συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου Γιάννης Σαρουλάκης παρουσίασε μια συγκεκριμένη πρόταση. Όπως είπε, δυτικά του Αστυνομικού Μεγάρου υπάρχει χώρος στάθμευσης, ο οποίος θα μπορούσε, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να κάνει αναστροφή το λεωφορείο.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν προβλεφθεί ασφαλτόστρωση και οι απαραίτητες παρεμβάσεις, χωρίς να καταργηθεί η υφιστάμενη δυνατότητα στάθμευσης των οχημάτων.

Το ζήτημα τέθηκε και στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρη Σπιριδάκη, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, υπάρχει στάση σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Μέγαρο, ωστόσο οι πολίτες που κατεβαίνουν από το λεωφορείο είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν ένα τμήμα της διαδρομής χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει ασφαλής υποδομή για πεζούς και χωρίς κανονικό πεζοδρόμιο.

Ο κ. Σπιριδάκης δεσμεύτηκε να εξετάσει άμεσα την πρόταση του Αστικού ΚΤΕΛ, να ελέγξει αρχικά αν ο συγκεκριμένος χώρος είναι δημοτικός και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προχωρήσει στην αξιοποίηση της λύσης ως άμεση προτεραιότητα.

Στόχος είναι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε το λεωφορείο να μπορεί να καταλήγει στο σημείο, να αφήνει με ασφάλεια τους επιβάτες, να κάνει αναστροφή και να συνεχίζει το δρομολόγιό του.

Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν και με ποιον τρόπο μπορεί να προχωρήσει η παρέμβαση έως την επόμενη εβδομάδα.

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