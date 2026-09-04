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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του

τ
clock 14:00 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενός έτους έγινε ο γιος της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου και του Κίμωνα Κουρή. Η ηθοποιός έσβησε το κεράκι του, τονίζοντας πως τα πρώτα γενέθλια του παιδιού της σηματοδοτούν παράλληλα τη συμπλήρωση 12 μηνών από τότε που έγινε μητέρα.

Πάνω σε αυτό η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «12 μήνες μαμά».

«Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο. [...] 365 μέρες λοιπόν. Ευτυχώς υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο ημερολόγιο γιατί ο χρόνος ήταν σχετικός όλον αυτό τον καιρό… άλλοτε συρρικνωνόταν και άλλοτε μια στιγμή κρατούσε για πάντα», συμπλήρωσε.

A post shared by Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

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