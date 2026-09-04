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ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο που δείχνει αντιπρόεδρο του CHP να ξυλοκοπεί τη σύντροφό του

Τουρκία
clock 14:35 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο έχει καταγραφεί ο ξυλοδαρμός και η βιαιοπραγία με δράστη τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, και θύμα την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.

Στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021, ο Σιμσέκ φαίνεται αρχικά να κλωτσάει την Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο.

Όταν, δε, στη συνέχεια η γυναίκα, η οποία ήταν για 10 χρόνια σε σχέση με τον δράστη, προσπάθησε να πιάσει το τηλέφωνό της, ο Τούρκος πολιτικός την άρπαξε και την πήγε σηκωτή μέσα στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, με την Σανβέρ να φωνάζει «άσε με ήσυχη»



Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία σε βάρος του αντιπρόεδρου του κόμματος Κιλιντσντάρογλου έγινε τον Απρίλιο με δικαστήριο να επιβάλει στον Σιμσέκ για δύο μήνες απαγόρευση να προσεγγίζει την Σανβέρ.

Στην καταγγελία της η Σανβέρ ανέφερε, επίσης, ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμών, προσβολών, απειλών αλλά και κατ' οίκον περιορισμού από τον Σιμσέκ, με τουρκικά μέσα να αναφέρουν ότι οι καταγγελίες της επιβεβαιώθηκαν από ιατροδικαστή που την εξέτασε.

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