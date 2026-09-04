Κώστας Τσουκαλάς: ΝΔ και ΕΛΑΣ έχουν κοινή πολιτική σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα

«Ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία και με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, κληθείς να σχολιάσει τα περί «διμέτωπου» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη χθεσινή του ομιλία στο Ηράκλειο.

Ανέφερε ειδικότερα πως «όταν συμφωνούν ΕΛ.Α.Σ. και Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, ότι δεν χρειάζεται στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με νέο ΕΚΑΣ, προφανώς εδώ έχουμε μια ενιαία πολιτική με την οποία συγκρουόμαστε».

Υποστήριξε ότι υπάρχει ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάτασης, και «υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτική της υπερφορολόγησης, των θηριωδών υπερπλεονασμάτων μέσα από την αφαίμαξη της αγοράς». «Όταν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική ΝΔ και κομμάτων που υποτίθεται πως θέλουν να την αντιπολιτευτούν, εκεί προφανώς αυτό θα αναδεικνύεται», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «διμέτωπος είναι όταν έχεις δύο διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις που στρέφεσαι απέναντι» και συνέχισε: «Εδώ το ένα κόμμα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό που δεν μπορεί να είναι η λύση αλλά αντιθέτως είναι το πρόβλημα. Από την άλλη, βλέπουμε έναν απρόσημο λαϊκισμό με ισχυρές δόσεις αναξιοπιστίας. Το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. δεν έχει καθαρή ιδεολογική ταυτότητα».

Ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στην ΕΛ.Α.Σ. αντιγραφή θέσεων-προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάριν στα πεδία της στέγασης, την ακρίβεια, του ρεύματος, και από την άλλη υποστήριξε πως «στα κοινωνικά ζητήματα για το συνταξιοδοτικό και τους φόρους, εκεί μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία». Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ «εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών», η ΝΔ «διαχρονικά τις ελίτ και κάποια στρώματα που μπορεί να είναι αρκετά εύπορα» και η ΕΛ.Α.Σ. «δεν φαίνεται να εκπροσωπεί κάποια κοινωνική συμμαχία αλλά κυρίως προσωπικές στοχεύσεις». Τόνισε ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα πει πως θα παραχθεί πλούτος, εν αντιθέσει -όπως υποστήριξε- με τη ΝΔ που λέει «μόνο πλεονάσματα, όχι πραγματική οικονομική μεγέθυνση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛ.Α.Σ. «φαίνεται να αποδέχεται ακριβώς αυτό το μοντέλο της ΝΔ, ότι είναι αυτή η δημοσιονομική πολιτική ο μονόδρομος, ότι έχουμε αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο ως μονόδρομο».

Σχολιάζοντας την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για «φορολόγηση κάθε κινητής περιουσίας», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν είναι ο αντίπαλος η μεσαία τάξη που μπορεί να έχει ένα μενταγιόν ή ένα κόσμημα», αλλά ότι «ο αντίπαλος -και εκεί πρέπει να φορολογηθούν - είναι τα funds, είναι οι τράπεζες, είναι τα υπερκέρδη». «Γι' αυτό εμείς μιλάμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των ουρανοκατέβατων υπερκερδών των πραγματικά ισχυρών. Είναι λάθος να φορολογηθεί ξανά τη μεσαία τάξη για να γλιτώσουν τα ολιγοπώλια », συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το δημοσκοπικό τοπίο και ποιος θα διαφανεί ως αντίπαλος της ΝΔ, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «σε δύο με τρεις μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο και πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να ηττηθεί η ΝΔ». Εκτίμησε ειδικότερα ότι «τα νεοπαγή κόμματα, τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο ξεφουσκώνουν και υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και στασιμότητα της ΝΔ». Υποστήριξε ακόμη ότι η είσοδος των νέων κομμάτων «έδωσε το φιλί της ζωής στη ΝΔ» και συγκεκριμένα ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «ξαναέβαλε την ιστορία της διάσπασης στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αλλιώς θα είχαμε μια εικόνα σήμερα πολύ κοντινή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Χάθηκε ένα εξάμηνο από αυτό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νίκος Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας

Μ. Κεφαλογιάννης: Ζητά χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για την προστασία της ΠΟΠ Γραβιέρας Κρήτης