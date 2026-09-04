Το χαρούπι της Κρήτης απέναντι στο κακάο – Η νέα ελπίδα για τη βιομηχανία σοκολάτας

Μπορεί ένα φυτό άρρηκτα συνδεδεμένο με την Κρήτη να αποτελέσει μία από τις λύσεις για τη βιομηχανία σοκολάτας που αναζητά εναλλακτικές στο κακάο; Το χαρούπι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες των καλλιεργειών και η αστάθεια στην αγορά πιέζουν την παγκόσμια παραγωγή κακάο.Η χαρουπιά, που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες, θεωρείται ένα φυτό με σημαντικά πλεονεκτήματα για το μέλλον της βιομηχανίας τροφίμων.

Ελληνική μελέτη, από ερευνητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου, εξέτασε ένα άλειμμα με βάση το χαρούπι, τη φουντουκόπαστα, το αβοκάντο και το σιρόπι αγαύης και το συνέκρινε με δύο εμπορικά αλείμματα κακάο-φουντουκιού.Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Το άλειμμα χαρουπιού είχε λιγότερες θερμίδες και λιπαρά, πολύ χαμηλότερα κορεσμένα λιπαρά και περισσότερες φυτικές ίνες από τα προϊόντα κακάο. Παράλληλα, παρουσίασε υψηλότερη περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις και σημαντικά μεγαλύτερη βιοπροσβάσιμη αντιοξειδωτική ικανότητα μετά την προσομοιωμένη πέψη.Και το μεγάλο στοίχημα, η γεύση;

Όπως αναφέρει το cibum.gr οι 67 δοκιμαστές έδωσαν στο προϊόν χαρουπιού ποσοστό αποδοχής 79,6%, ουσιαστικά κοντά στα δύο προϊόντα κακάο που εξετάστηκαν, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά.Το ενδιαφέρον, μάλιστα, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Ερευνητές στη Σιγκαπούρη αναπτύσσουν τεχνικές επεξεργασίας του χαρουπιού που ενισχύουν τα αρώματα και τη γεύση του, ώστε να προσεγγίζει περισσότερο εκείνα του κακάο.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη εικόνα: ένα δέντρο που μεγαλώνει εδώ και αιώνες στο μεσογειακό τοπίο, με ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό, μπορεί να αποκτήσει νέο ρόλο στη σύγχρονη διατροφή και να αποτελέσει πρώτη ύλη για αλείμματα, μπάρες, ροφήματα και προϊόντα τύπου σοκολάτας. Για την Κρήτη, όπου το χαρούπι αποτελεί κομμάτι της αγροδιατροφικής παράδοσης, η εξέλιξη αυτή μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο από μια επιστημονική καινοτομία: μια νέα ευκαιρία για ένα παλιό, ξεχασμένο προϊόν.

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