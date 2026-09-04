Δήμος Αγίου Νικολάου: Σταδιακή παύση λειτουργίας του χώρου στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι, λόγω της έναρξης εργασιών διαμόρφωσης και αναβάθμισης του τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του προαύλιου χώρου του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, η λειτουργία του προσωρινού δωρεάν χώρου στάθμευσης θα διακοπεί σταδιακά.

Ειδικότερα, το τμήμα του χώρου στάθμευσης που καταλαμβάνει το γήπεδο μπάσκετ θα πάψει να λειτουργεί από το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Ως εκ τούτου, η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα. Παρακαλούνται ιδιαίτερα οι οδηγοί να μην αφήσουν οχήματα σταθμευμένα στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε από το πρωί του Σαββάτου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών.

Το υπόλοιπο τμήμα του προαύλιου χώρου θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά ως δωρεάν χώρος στάθμευσης έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύει συνολικά η λειτουργία του προαύλιου χώρου του 1ου Γυμνασίου ως χώρου στάθμευσης και δεν θα επιτρέπεται η παραμονή οχημάτων σε κανένα τμήμα του.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί κατοίκους και επισκέπτες για τη συνεργασία και την κατανόησή τους και παρακαλεί για την έγκαιρη απομάκρυνση των οχημάτων, προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά οι εργασίες και να αποδοθεί ο χώρος στη σχολική κοινότητα.

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