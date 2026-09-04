Τραγωδία στην Κερύνεια: Στους 12 οι νεκροί από το ναυάγιο του "Filo Jet" – Συγκλονίζει νέο βίντεο

Μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός για το ναυάγιο που συνέβη πριν λίγες μέρες ανοικτά της Κερύνειας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, καθώς εντοπίστηκαν ακόμη 2 πτώματα.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Ουστέλ ανέφερε ότι τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθιά νερά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR, ανήκουν και οι δύο σε γυναίκες. Πρόσθεσε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.





Το πλοίο έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 550 μέτρων, σε απόσταση 7,5 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κερύνειας. Για τον εντοπισμό και την περισυλλογή στοιχείων από το σημείο χρησιμοποιούνται τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε μεγαλύτερη θαλάσσια περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο σοροί ή αντικείμενα που βρίσκονταν πάνω στο καταμαράν να έχουν απομακρυνθεί από το σημείο του ναυαγίου εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή ακριβώς πάνω από το βυθισμένο πλοίο.

Την ίδια ώρα, συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να βρίσκονται στο λιμάνι της Κερύνειας, περιμένοντας με αγωνία ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών και την τύχη των δικών τους ανθρώπων.





Την εικόνα των πρώτων στιγμών μετά την ανατροπή του καταμαράν αποτυπώνει νέο βίντεο που δημοσιοποίησε ένας από τους επιζώντες, ο Ισάκ Μουλντούρ.

Τα πλάνα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και καταγράφουν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στη θάλασσα μετά το ναυάγιο. Ο ίδιος, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε, ανέφερε ότι κατάφερε να διασωθεί χάρη στη βοήθεια ψαράδων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο επιζών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους ψαράδες για την άμεση κινητοποίησή τους, η οποία συνέβαλε στη διάσωσή του.

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