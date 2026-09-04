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Κρήτη: Σε κυκλοφορία στο σύνολό της η παλαιά Εθνικής Οδός Ηράκλειο - Αγ. Γαλήνη

περιφερεια κρητης
clock 16:08 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου–Αγίας Γαλήνης, στην περιοχή του οικισμού Βουρβουλίτη. Όπως ενημερώνει, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 ο δρόμος θα δοθεί ξανά σε πλήρη κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση:

«Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, από Δευτέρα 07-09-2026, θα δοθεί σε κυκλοφορία στο σύνολό της η παλαιά Ε.Ο. 97 Ηράκλειο - Αγ. Γαλήνη καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην περιοχή του οικισμού Βουρβουλίτη, οι οποίες εκτελούνταν στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021».

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