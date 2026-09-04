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ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: Αναφορές για τραυματία αστυνομικό - Πυροβολήθηκε ο δράστης

αστυνομικός
clock 16:31 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον σκοπό και στον αξιωματικό υπηρεσίας, το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας, στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας σοβαρά τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκαν την επίθεση.

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