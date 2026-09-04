Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: Αναφορές για τραυματία αστυνομικό - Πυροβολήθηκε ο δράστης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον σκοπό και στον αξιωματικό υπηρεσίας, το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας, στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας σοβαρά τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκαν την επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Marfin: Όχι από τον εισαγγελέα στο αίτημα αποφυλάκισης της 46χρονης προφυλακισμένης

Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου - Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος