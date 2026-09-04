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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Βόλο η Εθνική με Σερβία για το Nations League

πανθεσσαλικο
clock 17:02 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την έδρα που θα φιλοξενήσει τον αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο πλαίσιο του 2ου ομίλου της League A του UEFA Nations League (16/11, 21:45), η οποία θα είναι το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. 

Με την Τούμπα να υποδέχεται το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις υποχρεώσεις του με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10) για την ίδια διοργάνωση, όλες οι συναντήσεις της «γαλανόλευκης» ομάδας θα διεξαχθούν μακριά από το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Για να πάρει έγκριση διεξαγωγής του αγώνα από την UEFA χρειάστηκε να γίνουν κάποιες εργασίες στο θεσσαλικό γήπεδο, με κύριες τη βελτίωση του φωτισμού και την αύξηση των τουρνικέ στις εισόδους. 

Το πρόγραμμα της Εθνικής στο  Nations League:

24/09 - 21:45: Σερβία - Ελλάδα 

27/09 - 21:45: Γερμανία - Ελλάδα 

01/10 - 21:45: Ελλάδα - Ολλανδία 

04/10 - 21:45: Ελλάδα - Γερμανία 

13/11 - 21:45: Ολλανδία - Ελλάδα 

16/11 - 21:45: Ελλάδα - Σερβία 

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